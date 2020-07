Covid-19 : la mairie des Sables-d’Olonne ferme les plages à marée haute

Les plages des Sables-d'Olonne seront donc fermées à partir de samedi pour une bonne partie de la journée, au moment de la marée haute plus précisément. La surface est trop étroite pour accueillir tout le monde. C'est ce que pense en tout cas la mairie. La population de la ville est quadruplée en été. Nos journalistes ont recueilli les réactions sur place. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/07/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.