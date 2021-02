Covid-19 : la majorité des vaccinations ne concerne pas les habitants à la Courneuve

Ils sont venus en nombre, ils ont surtout fait de la route. Un centre de vaccination en Seine-Saint-Denis est en fait très Parisien. 80% des personnes vaccinées à la Courneuve n'y habitent pas. Alors forcément, les habitants de la commune grincent des dents. Pour le maire, la raison est simple : ses administrés sont moins à l'aise avec la prise de rendez-vous en ligne. Certains ignorent même l'existence des plateformes. Cela crée donc des places vacantes et les Parisiens sautent dessus. Se faire vacciner en dehors de sa ville ou même de son département, la pratique est tout à fait légale. Alors, pour rétablir une égalité d'accès à la vaccination, la mairie a choisi d'aller chercher les Courneuviens. "On prend contact téléphoniquement avec les personnes. Ensuite, on a mis en place un système de ramassage pour celles et ceux qui en éprouvent le besoin", souligne Gilles Poux, maire (PCF) de la Courneuve (Seine-Saint-Denis). Sensibiliser, accompagner les plus défavorisés, c'est la seule marge de manœuvre pour les collectivités. La loi leur interdit de réserver des doses pour leurs habitants.