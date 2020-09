Covid-19 : la nouvelle carte de l’épidémie

Le ministre de la Santé a pris la parole ce mercredi pour faire le point sur la situation sanitaire dans le pays. À cette occasion, il a dévoilé une nouvelle carte de l'épidémie de Covid-19. Les territoires sont désormais classés en cinq niveaux, du vert au gris, notamment en fonction du nombre de patients en réanimation et du taux de contamination. Au total, 69 départements sont en rouge.