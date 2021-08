Covid-19 : la Polynésie française violemment touchée

Les rideaux baissés, les ferries à quai et le marché fermé jusqu'à nouvel ordre. Voici les conséquences du confinement qui entre en vigueur aujourd'hui en Polynésie française. Les écoles et les commerces non essentiels sont fermés pour au moins deux semaines. Les attestations de déplacements, elles, sont de retour. Les habitants que nous avons rencontrés sur place ne sont pas surpris. "Il y a eu un relâchement. Et du coup, le confinement total, c'est l'une des meilleures solutions", s'exprime un jeune homme. Il n'y a plus que sur les affiches que les touristes s'évadent. "On avait projeté d'avoir une croisière. Toutes les croisières sont annulées. Pour le moment, on est confiné l'hôtel", fait part l'un d'eux. La Polynésie française, ce territoire grand comme l'Europe, avait été relativement épargnée par la deuxième vague de Covid-19. Mais depuis fin juillet, l'épidémie connaît une reprise fulgurante. Le taux d'incidence est désormais à 2 800 cas pour 100 000 habitants sur sept jours, la valeur la plus élevée de France. Le hall de l'hôpital de Papeete a dû être transformé en une chambre géante. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.