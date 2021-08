Covid-19 : la rentrée scolaire reportée aux Antilles et dans les zones rouges de Guyane

C'est au moment de faire les courses de rentrée que ces Martiniquais ont appris la nouvelle. "Il va falloir garder encore les enfants à la maison alors que tout est prêt. Ils ont hâte de reprendre l'école". Les écoliers, les collégiens et les lycéens devront attendre le 13 septembre pour retrouver les bancs de l'école. Ces sept jours d'enseignement perdus sont un moindre mal pour les parents d'élèves. Les enseignants, eux, s'interrogent. "On aurait souhaité que la rentrée puisse se faire, mais nous sommes conscients, nous sommes des personnes responsables. Vu la pandémie, elle ne peut pas se faire, elle a été repoussée. Donc, nous ne pouvons qu'acter ce report", précise Claude Bertrac, secrétaire général - FCPE de Martinique. Que va-t-on faire alors des élèves entre le 1er et le 13 ? Aux Antilles, les académies s'organisent en urgence sans pouvoir promettre d'assurer les cours à distance. Le confinement est déjà prolongé de trois semaines. Pour cause, le taux d'incidence explose : 900 cas pour 100 000 habitants, à l'image des voisins guadeloupéens, des îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy et de certaines zones de Guyane où la rentrée est aussi décalée. En métropole, la situation hospitalière est moins tendue. Les établissements ouvriront le 2 septembre avec port du masque obligatoire en classe. Mais, ce protocole pourra évoluer localement, à l'échelle d'une ville, d'un département ou d'une région si l'épidémie l'exige.