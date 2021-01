Covid-19 : la réponse du gouvernement au mal-être des étudiants

Les trois millions d'étudiants, qui depuis des mois restent cloîtrés chez eux, se souviendront longtemps de cette année universitaire. L'isolement, les cours à distance ont eu des effets délétères sur leur moral. Ce soir, ils ont pu apercevoir une lueur d'espoir avec un retour partiel progressif d'une partie d'entre eux sur les campus. Alice Rosier et Salomé Basbayon suivent des cours en première année à la faculté de Bordeaux, en visioconférence depuis quatre mois. Ce retour en classe va permettre de rompre un peu l'isolement. "J'en ai marre, vraiment. C'est compliqué parce qu'on est dans le même cadre tout le temps : je me lève, je reste ici. Je dors, je reste ici. C'est tout le temps la même chose. J'ai hâte de reprendre", explique Alice. En revanche, la généralisation du couvre-feu à 18 heures est un coup dur. Elisa Robin est en classe préparatoire pour intégrer une école de commerce et la fin de journée est un moment important pour elle. "Si on n'avait de DS le samedi matin, le vendredi soir, on va boire un verre. Ça nous change un peu les idées et tout", explique-t-elle. Théo Durupt a même vu des étudiants décrocher ces dernières semaines. "J'ai beaucoup d'amis qui sont à la fac, beaucoup d'amis qui ont changé, qui ont arrêté ou même qui ont arrêté complètement, qui ont abandonné les études. C'est la situation actuelle qui a fait que voilà", indique le jeune étudiant en classe préparatoire.