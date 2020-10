Covid-19 : la situation s’aggrave rapidement dans la Loire

En raison de la forte accélération de l'épidémie de coronavirus dans la région, la Loire va basculer en alerte maximale. Dans la plaine du Forez, à 50 kilomètres de Saint-Etienne et sa métropole, les habitants vont aussi vivre sous couvre-feu dès vendredi soir. L'unique bar de Champdieu, 2 000 habitants, devra fermer ses portes. Le département présente le taux de positivité au Covid-19 le plus élevé de l'Hexagone. De nombreux cas ont été enregistrés chez les 18-24 ans. Entre la ville et la campagne, les gens se déplacent tous les jours. "Il ne faut pas oublier que beaucoup d'entre eux vivent à Montbrison mais travaillent à Saint-Etienne. Ce brassage des personnes peut faire que le taux remonte très vite y compris chez nous", a évoqué Christophe Bazile, maire (SE) de Montbrison (Loire). pour cause, dans un cabinet médical de Montbrison, le nombre de patients contaminés explose. Et les 26 lits dédiés aux patients covid sont déjà occupés à l'hôpital de la ville. Selon le Dr Luc Millot, président de la commission médicale d'établissement au Centre hospitalier de Forez - site de Montbrison, "Si la courbe qu'on observe actuellement se poursuit, on n'aura plus de capacité d'accueil de patients supplémentaires dans une semaine...". Les médecins de la Loire disent ressentir la même détresse que leurs collègues des hôpitaux de l'Est au printemps dernier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/10/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.