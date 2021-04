Covid-19 : la vaccination se fait attendre pour les jeunes professeurs

Elle n'est pas dans la cible, mais cette enseignante de 45 ans a reçu sa première dose ce matin. Une chance pour elle, car partout en France, seuls les enseignants de plus de 55 ans peuvent se faire vacciner depuis quelques jours. À Villedieu-sur-Indre, le centre de vaccination avait pris les devants. En un an, une quarantaine de salariés de la crèche et de l'école a bénéficié de doses supplémentaires. Une question de pragmatisme pour le maire. À une semaine de la rentrée, l'inquiétude monte chez certains instituteurs. À 32 ans, cette enseignante marseillaise sera vaccinée dimanche prochain dans une clinique. Sollicitée par les professeurs des écoles alentour, cette pharmacienne les réserve désormais des doses. S'estimant en premières lignes, des syndicats d'enseignants réclament de toute urgence la mise en place d'un calendrier de vaccination pour tous les personnels au contact des élèves.