Covid-19 : l’Angleterre limite les rassemblements à six personnes

Le gouvernement britannique a pris une décision radicale pour tenter de contenir l'épidémie. Depuis ce lundi 14 septembre 2020, les rassemblements sont limités à six personnes dans l'espace publique et dans la sphère privée. Prévue pour durer trois mois, cette nouvelle mesure pourrait être prolongée jusqu'en février 2021. Le gouvernement britannique a annoncé des exceptions pour les entreprises, les écoles ou encore le mariage, mais il incite la population à dénoncer tous ceux qui ne respectent pas cette règle à la police.