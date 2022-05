Covid-19 : l'angoisse des Français de Pékin, sous la menace de reconfinement

Il est midi à Pékin, mais en terrasse, pas un client à l'horizon. " Normalement, là, le restaurant est complètement plein, que ça soit à l'intérieur ou bien à l'extérieur. Parfois, il y a même des gens qui font la queue". Depuis quatre jours, les bars et les restaurants n'ont plus le droit d'accueillir du public. "Je pense qu'il y a une perte valorisée autour de 90 %". L'étau se resserre. Aux portes de la ville, des fonctionnaires cadenassent les appartements en quarantaine et installent même des tiges en métal pour empêcher toute sorties. Au nom de la guerre contre le virus, des libertés sont sacrifiées. Les écoles sont fermées et les stations de métro bouclées. Le test Covid est désormais indispensable même en extérieur. À l'entrée des parcs, il faut montrer son code de santé et un test PCR de moins de 48 heures. Sinon impossible d'y accéder. C'est pareil pour tous les lieux publics et pour aller au bureau. Encore ouverts, ces parcs sont les derniers espaces de liberté. Il est impossible pour les habitants de Pékin de voyager alors qu'ils sont en plein milieu des vacances nationales. Alors, ils se relaxent comme ils peuvent. "On peut être assis, mais pas être allongés". À quand une levée des restrictions ? La question taraude Gabriel, un élève de première. L'adolescent doit passer le bac dans un peu plus d'un mois, mais le lycée français a fermé ses portes pour une durée indéterminée. "Il y a beaucoup d'inquiétudes, si le lycée est fermé et si les déplacements sont impossibles, évidemment, ils ne pourront pas passer l'épreuve". Tous ici se préparent au pire. Les autorités viennent de rouvrir un hôpital de fortune de 1 200 lits. TF1 | Reportage J. Jankowski, Y. Hu, F. Dufour, M. Zambrano