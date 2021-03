Covid-19 : l’Aube va-t-elle basculer dans le confinement ?

Se balader jusqu'à 19 heures, flâner dans les magasins... Dans l'Aube, la règle en vigueur, c'est le couvre-feu. Mais le département va-t-il encore tenir longtemps ? Le département est sous haute surveillance, 446 cas pour 100 000 habitants, l'un des taux d'incidence les plus élevés du pays. Dans la pharmacie Fernandes, le téléphone sonne sans cesse. Les Troyens veulent se faire tester. Une augmentation des contaminations qui pèse sur les hôpitaux du département. Dans le centre hospitalier Simone Veil, il ne reste plus qu'un lit disponible en réanimation. "Depuis une dizaine de jours, on note effectivement une augmentation du nombre de patients à hospitaliser qui nous a fait ouvrir dix lits supplémentaires sur le secteur covid", indique la cheffe de service médecine interne et maladies, Pascale Chauveau-Jouve. Eux aussi sont inquiets, les commerçants craignent la fermeture de leurs boutiques. La gérante de l'espace Lolita, Nathalie Saito, a perdu 30% de son chiffre d'affaires à cause du couvre-feu. Un troisième confinement serait un vrai coup dur. Elle devait recruter une salariée. Pour l'instant, l'embauche est en suspens. Tous attendent de savoir si de nouvelles mesures seront prises dans le département.