Covid-19 : l'Aude s'inquiète de l'évolution de l'épidémie

Catherine Bossis, vice-présidente (PS) du département de l'Aude, nous a fait part de leur satisfaction "de ne pas avoir trop de cas de Covid-19, pour le moment". "Après, évidemment, on est vigilant. On est inquiet. On sait que la situation peut évoluer extrêmement rapidement et pas forcément dans le bon sens" a-t-elle également confié. Preuve en est, le nombre de cas de Covid-19 a triplé à Narbonne en une semaine. À l'hôpital, la moitié des lits en réanimation sont déjà occupés. L'épidémie progresse rapidement. Selon le docteur Alain Péret, chef des urgences et président de la commission médicale de l'hôpital de Narbonne, la ville "a eu un petit sursis d'une dizaine de jours", mais elle "va avoir la situation montpelliéraine ou toulousaine dans quelques jours". "Il y a un risque que la bulle exceptionnelle narbonnaise finisse par disparaître" a-t-il ajouté par la suite. Ceci dit, aucune déprogrammation d'opérations non urgentes n'y est prévue pour l'instant. Cependant, l'hôpital de Narbonne craint d'être saturé rapidement.