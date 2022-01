Covid-19 : le dépistage massif a-t-il du sens ?

Jour après jour, partout en France, des files d'attente qui s'allongent, des biologistes débordés, et une question : la ruée sur les tests a-t-elle encore un sens ? La semaine dernière, dix millions de tests ont été réalisés en France. Ils ont révélé en moyenne plus de 265 837 nouveaux cas par jour. Un tel niveau de contamination, certains médecins doutent. Faut-il poursuivre les tests à grande échelle ? Est-ce encore la bonne stratégie ? Certains scientifiques voient au contraire dans ces tests massifs l'outil indispensable pour surveiller la circulation du virus. Le gouvernement a décidé de renforcer l'offre de tests. Plusieurs centaines de centres de dépistage vont ouvrir. Les personnes autorisées à faire des tests seront plus nombreuses. Mais pour les professionnels de santé, cela ne suffira pas à désengorger pharmacies et laboratoires. TF1 | Reportage J.M. Bagayoko - C. Souhaut