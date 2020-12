Covid-19 : le Grand Est à nouveau en première ligne face à l’épidémie

L'affluence est grandissante de jour en jour devant ce centre de dépistage de Verdun parce que les fêtes approchent, mais aussi parce que le taux d'incidence s'affole dans le département. Près de 10% des tests effectués sont positifs, soit le double de la moyenne nationale. Avec 30 habitants au kilomètre carré, la Meuse est l'un des départements les moins peuplés de France. Le port du masque est obligatoire dans de nombreux lieux publics, pourtant, le virus y circule plus vite. Le docteur Gilles Munier, médecin généraliste, s'en rend compte tous les jours avec de nombreux cas groupés. Le taux de contamination est aussi remonté en Meuse en raison de quelques foyers importants en Ehpad. À l'hôpital de Verdun, le personnel a le sentiment que la deuxième vague ne s'est jamais arrêtée, avec toujours plus d'entrées que de sorties. Les équipes ont certes plus d'expérience, mais les risques sont toujours aussi importants. Il est également impossible d'ouvrir un service Covid comme au printemps faute de personnels. "On approche des taux d'absentéisme de l'ordre de 15 à 20% alors qu'on est plutôt habituellement à 6%" déplore Christophe Arnould, directeur général adjoint GHT Cœur Grand Est à Verdun. "Le personnel est à bout de souffle et compte vraiment sur la plus grande vigilance de la population" a-t-il poursuivi. Depuis début novembre à l'hôpital de Verdun, 250 opérations non-urgentes ont déjà dues être déprogrammées.