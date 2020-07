Covid-19 : le Grand Est appelle ses habitants à la vigilance

Le durcissement des règles sur le masque est dû à un retour du virus dans plusieurs régions, notamment le Grand Est si durement touché il y a quelques mois. Le nombre de cas a été multiplié par deux en une semaine. On en compte 300 ces derniers jours. Dans le secteur de Mulhouse, une campagne de dépistage prioritaire va être mise en place. Un dispositif plutôt accepté. L'ARS rappelle que le respect des gestes barrières est essentiel pour freiner les contaminations.