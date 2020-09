Covid-19 : le masque est-il bien porté dans la rue ?

Porter un masque en toutes circonstances est le lot quotidien des millions de Français qui habitent à Marseille, à Bordeaux ou Paris. Nombreux sont ceux qui respectent les règles, mais il y a aussi les négligents et les distraits. Le masque ne les couvre pas jusqu'au nez. Pour les non masqués, les forces de l'ordre privilégient la pédagogie que les sanctions. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.