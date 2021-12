Covid-19 : le mode d'emploi de la vaccination des enfants

À peine les autorités de santé ont donné leur feu vert définitif, qu'un couple rencontré par nos journalistes a déjà pris rendez-vous pour faire vacciner ses deux garçons. Pour Baptiste, 8 ans, l'injection se fera dès le mercredi 22 décembre 2021. C'est un soulagement pour sa mère. Les enfants de plus de 5 ans pourront se rendre demain dans un centre de vaccination, et dès vendredi, chez leur pédiatre ou des établissements de la protection maternelle et infantile. Certains centres de vaccination accueillent déjà des enfants à risque. Ils feront partie des 191 ouverts à tous les 5-11 ans dès demain. Début janvier, 350 centres seront équipés de doses pédiatriques. Les doses pédiatriques sont reconnaissables. Comme l'explique le Dr Gilles Valin, médecin généraliste, le vaccin adulte est contenu dans un flacon violet, alors que le vaccin pédiatrique est conditionné dans un flacon orange. Ce dernier est trois fois moins concentré que la dose adulte. Ce médecin prépare également ces seringues. Et pour cause, l'aiguille aussi est plus courte. Nos reporters ont également croisé une fille de 11 ans allant se faire vacciner, accompagnée d'un adulte. En effet, l'autorisation parentale est obligatoire. Une seule signature suffit, même en cas de divorce. Elle a passé ensuite un petit test pour savoir si elle avait déjà eu le Covid. N'ayant jamais eu le virus, elle n'a pas d'anticorps. Autrement dit, sans anticorps, elle devra faire une deuxième dose dans trois semaines. Pour rappel, les 12-17 ans, déjà vaccinés, devront attendre un avis de la Haute autorité de santé pour leur dose de rappel. T F1 | Reportage L. Adda, P. Véron.