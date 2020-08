Covid-19 : le nouvel usage des imprimantes 3D à l’hôpital Cochin

Soixante imprimantes 3D tournent à plein régime dans l’ancienne abbaye de l’hôpital Cochin. Elles ont été installées en avril 2020 pour répondre à la pénurie de matériel médical, comme des visières de protection. Aujourd’hui, elles servent à créer de nouveaux objets pour améliorer le quotidien des patients. Elles sont également utilisées pour réparer n’importe quelle pièce à moindre coût. Tous les jours, l’Institut Imagine profite de ces objets, qui peuvent sembler futiles, mais ils permettent de protéger et de rassurer. Mille cinq cents poignets y ont été installées. Chaque semaine, les ingénieurs reçoivent de nouvelles commandes. Alors d’ici la fin de l’année, ces imprimantes vont déménager pour s’installer dans un espace plus grand et plus adapté à leurs nouvelles activités. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/08/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.