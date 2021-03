Covid-19 : le pic de la deuxième vague dépassé en réanimation

C'est un cap symbolique. Il y a ce lundi soir 4 974 malades du Covid en réanimation en France. Le pic de la deuxième vague est largement dépassé. Le 16 novembre, les services de réanimation étaient occupés par 4 903 patients. Leur nombre avait ensuite baissé grâce au confinement. Avec près de 5 000 personnes encore en réanimation, nous sommes encore loin du record de la première vague qui s'élevait à 7 019 le 8 avril 2020. Soit 23 jours après le début d'un confinement national strict. L'épidémie était alors concentrée sur le Grand Est et l'Île-de-France. Les réanimateurs avaient pu bénéficier des renforts d'autres régions. La situation n'est plus du tout la même aujourd'hui. Les soignants craignent de devoir trier les malades. "On va arriver au bout de nos capacités. Contrairement à la première vague, on a aussi le flux de patients non-Covid. On sera amené à faire des choix inévitablement, puisque les lits deviendront de plus en plus rares", alerte le Dr Hawa Keïta-Meyer. Autre spécificité de cette troisième vague, l'âge des patients a baissé : 65 ans en moyenne. Alors que la durée d'hospitalisations a augmenté, le niveau des contaminations ne cesse de croître ces dernières semaines. On compte en moyenne 35 532 cas positifs quotidiens. Au total, 28 322 malades sont hospitalisés. À deux jours du Conseil de défense, la situation sanitaire continue de se dégrader et suscite la plus grande inquiétude.