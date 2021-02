Covid-19 : le point sur la situation dans les hôpitaux en Moselle

Sur les différents hôpitaux de Moselle, 575 personnes sont actuellement hospitalisées dans un service de réanimation. Elles sont prises en charge pour des problématiques liées au Covid-19. À la différence de la première vague, on retrouve dans lesdits services de réanimation des patients atteints du coronavirus, qui représentent à peu près la moitié des malades. Et l'autre moitié est constituée par ceux qui ont d'autres pathologies. Par ailleurs, la charge de travail inquiète les soignants. Le coronavirus leur ajoute beaucoup de tâches. Ainsi, ils ont été obligés de déprogrammer 50% des opérations sur les différents hôpitaux de Moselle. En outre, les professionnels de santé s'inquiètent aussi de la fatigue, car cela fait un an qu'ils font face à la surcharge de travail, depuis la première vague.