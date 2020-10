Covid-19 : le point sur l’épidémie avec les nouveaux indicateurs

Dans la capitale, les seuils d'alerte maximale fixés la semaine dernière ont été franchis. Près de 260 cas positifs pour 100 000 habitants y ont été recensés. Autre indicateur dépassé, la part des patients Covid en réanimation. Elle est passée de 28% la semaine dernière à un peu plus de 34% de la capacité régionale. D'autres villes sont également scrutées, comme Lille et son taux d'incidence particulièrement élevé. La situation est aussi inquiétante à Lyon et à Grenoble.