Covid-19 : le point sur les indicateurs dans les départements sous surveillance

L'épidémie évolue très différemment dans les 20 départements placés en vigilance renforcée. La situation s'est détériorée dans dix d'entre eux, dans les Hauts-de-France et en Île-de-France. Mais c'est en Seine-Saint-Denis que le taux d'incidence a augmenté le plus rapidement. Plus 30% en une semaine, il atteint 402 pour 100 000 habitants bien au-delà du seuil d'alerte nationale, et cela se ressent dans un centre de dépistage à Bobigny. Pour autant, les élus d'Île-de-France ne préconisent pas de reconfinement. Sans consensus de leur part, la région pourrait y échapper". Une partie des habitants de la Seine-Saint-Denis, caissières, livreurs, aides soignants seront, pour nombreux d'entre eux, obligés de continuer de travailler, parce que leur métier n'est pas télétravaillable. Et donc, il faut accélérer le dépistage", explique Stéphane Troussel, président (PS) du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Dans le Nord, la préoccupation principale est la tension à l'hôpital. À Dunkerque, quatorze patients sont en réanimation, huit ont dû être transférés ailleurs rien que cette semaine. Et la présence du variant britannique à 75% inquiète les soignants. Plus de détails dans la vidéo ci-dessus.