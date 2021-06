Covid-19 : le QR Code, la nouvelle clé du bonheur

Avant au restaurant, on regardait la carte de menu. Maintenant, on regarde le QR Code. On le scanne avec son téléphone pour choisir son plat. Plus de menu en papier à nettoyer après chaque client. Le restaurateur garde bien quelques cartes pour ceux qui n'ont pas de smartphone, mais aujourd'hui, 77 % des Français en sont équipés. Scanné un QR Code, c'est devenu le nouveau rituel. Pourtant, la technologie ne date pas d'hier. Elle vient de l'industrie automobile. Tombé dans le domaine public au début des années 2000, le QR Code devient ensuite un gadget du marketing qui n'attire pas grand monde. Mais l'épidémie de coronavirus a changé la donne. Aujourd'hui, nos vaccins, nos tests PCR sont dans notre téléphone. Et demain, ce QR Code sera le sésame pour les salles de sport, les concerts, les festivals, les voyages, de quoi motiver les moins accros aux nouvelles technologies. Toutefois, ce qui n'est pour notre œil qu'une figure géométrique contient en fait beaucoup d'informations personnelles sur nous. Évitez donc de mettre la photo du QR Code de votre vaccin sur les réseaux sociaux. Certains pourraient en faire mauvais usage.