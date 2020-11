Covid-19 : l'enjeu prioritaire de Joe Biden

La reprise en main de la politique sanitaire face à l'épidémie de coronavirus figure parmi les défis que va devoir relever le président élu Joe Biden. Donald Trump a toujours minimisé la gravité de l'épidémie. Pourtant, les États-Unis sont le pays le plus touché par la pandémie de Covid-19 au monde. On y a compté 10 millions de cas positifs depuis le printemps dernier et près de 240 mille morts. Cependant, les Américains n'auraient pas tous conscience de la gravité. Face à cette épidémie, il n'y a pas eu de mesures sanitaires nationales. Elles sont prises localement par les États ou les villes. À Chicago par exemple, beaucoup de règles sont en vigueur et elles se durcissent de jour en jour. Le masque y est obligatoire dans tous les espaces clos. Les restaurants doivent notamment fermer à 10 heures le soir. Et les établissements scolaires publics sont tous fermés depuis le mois de mars. Après une gestion plus que confuse de la pandémie, les habitants se disent rassurés par le départ de Donald Trump. Certains espèrent que Joe Biden réussisse à organiser un plan.