Covid-19 : l’épidémie hors de contrôle en Inde

Dans un même mouvement, poussés par la peur du covid, des dizaines de milliers de travailleurs les plus pauvres s'engouffrent dans des bus. Ils fuient la capitale indienne pour rejoindre leurs familles dans les campagnes. New Delhi se reconfine. Un habitant sur trois y est positif, mais c'est toute l'Inde qui fait face à une seconde vague aussi violente que subite. Début mars, le pays comptait 12 000 nouveaux cas par jour. Aujourd'hui, 270 000 contaminations ont été recensées. Derrière cette propagation éclaire, deux causes : le relâchement des restrictions depuis janvier, avec comme symbole cette cérémonie religieuse qui a réuni ces dernières semaines 4 millions de pèlerins dans le nord du pays, et plus inquiétant encore pour Olivier Telle, épidémiologiste pour le CNRS en Inde, l'arrivée d'un nouveau variant, Dans les grandes villes qui se confinent, les unes après les autres, tout manque : les lits d'hôpitaux, les médicaments, l'oxygène. Et les malades sont de plus en plus jeunes. Les Indiens doivent faire la queue pour enterrer leurs proches. Pour lutter contre la seconde vague, les autorités ont annoncé l'ouverture de la vaccination à partir de 18 ans le 1er mai prochain. L'inde a distribué 122 millions de doses, mais elle compte 1,3 milliard d'habitants.