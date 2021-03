Covid-19 : les chiffres fous de la crise sous l’œil de François Lenglet

La France aussi fait l'expérience de chiffres complètement fous à cause de l'épidémie. La croissance économique du pays est de -8% en 2020. Une chute sans précédent depuis 1944. Et si on élimine les guerres, il faut remonter à 1876 pour retrouver une crise aussi profonde que celle qu'on vient de traverser. Le paradoxe est que les revenus de la majorité des Français n'ont pas chuté. Cela parce que le gouvernement a massivement dépensé pour compenser. Avec le chômage partiel, le plan de relance ou la santé, la dette publique française revient à plus de 300 milliards d'euros supplémentaires. Cela représente 4 500 euros d'endettement en plus par Français sur une seule année. Les consommateurs ont aussi provoqué des changements inédits. Les ventes de bricolage ont augmenté de plus de 30% en juin et en décembre 2020. Les ventes de produits sur Internet sont passées à plus de 32% à cause de la crainte du virus. Mais moins 70% pour le transport aérien français à cause des restrictions sanitaires.