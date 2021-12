Covid-19 : les clés pour préparer un Noël serein

Le risque de se contaminer lors des fêtes de fin d'année est presque inévitable en l'absence de gestes barrières, à commencer par le tri dans la liste des invités le soir du réveillon. La grande tablée de Noël n'est donc pas pour cette année. Le Conseil scientifique rappelle également qu'il ne faut pas oublier les autres réflexes, à savoir : l'aération des pièces, le port du masque, le lavage des mains ou encore se faire tester avant de se regrouper. Bref, rien de nouveau et ça commence à en agacer certains, notamment chez les vaccinés. Selon Dr Josyane Deloffre, médecin généraliste, tous ces gestes sont là pour notre bien. C'est grâce à eux que Noël peut se dérouler en famille presque normalement. "Les précautions doivent être moins strictes que l'année dernière, mais éviter les embrassades, les bises, se rapprocher de trop près. Éventuellement si la soirée dure un peu, remettre le masque, même à table entre les plats", préconise-t-elle. Des recommandations moins strictes rendues possibles grâce à la vaccination et la troisième dose de rappel dont le rythme d'injection s'accélère. Près de 900.000 injections en France ce mardi, un record. "Il y en a quelques-uns qui demandent à être protégés parce qu’ils vont partir soit dans leur famille soit à l'étranger, qui volent pour les fêtes de fin d'année et qui veulent absolument être vaccinés", explique Stéphane Chauvin, responsable centre de vaccination à Bobigny (Seine-Saint-Denis). Une nécessité alors que le variant Omicron pourrait se répandre à grande vitesse. TF1 | Reportage C. Diwo, C. Bayle, S. Fortin