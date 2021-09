Covid-19 : les dégâts économiques de l’épidémie en Guadeloupe

Les spots éclairés, la boule à facettes qui tourne, et le zouk à fond dans les enceintes. Depuis le 18 mars 2020, un gérant de discothèque ne connaît plus ces sensations. "Je ne sais même pas si le mot manquer est suffisant pour exprimer ce qu'on ressent aujourd'hui", nous a-t-il confié. C'est l'un des secteurs les plus touchés en Guadeloupe, l'événementiel. Aucune ouverture, aucune activité depuis 18 mois et très peu de perspectives avec la quatrième vague particulièrement violente que connaissent actuellement les Antilles. "Pour tous les gérants de discothèque, c'est très compliqué en ce moment parce que 18 mois de fermeture, 18 mois où on n'a pas de salaire. Malheureusement, on ne peut pas bénéficier du chômage partiel, parce que nous ne sommes pas salariés de notre entreprise. Donc on va dire, heureusement que la famille est là. Sinon, je ne sais pas comment on aurait fait", explique Sylvio Grava. C'est toute l'économie de la Guadeloupe qui souffre. Les restaurants ont fonctionné au gré des confinements et des ouvertures du trafic aérien aux touristes. Trop d'incertitude pour Yves Ferrand, restaurateur. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.