Covid-19 : les détails des nouvelles restrictions annoncées par Jean Castex

C'est désormais le même horaire pour tout le monde. À partir de samedi et pour au moins quinze jours, le couvre-feu est avancé à 18h. L'attestation et les motifs de dérogation restent inchangés. Le reconfinement est donc écarté, mais pour le moment seulement. En effet, selon Jean Castex, "si nous constatons dans les prochains jours une dégradation épidémique forte, nous serions conduits à décider sans délai d'un nouveau confinement". Concernant les écoles et les universités, le protocole sanitaire va être renforcé dans les cantines, de la primaire au lycée. Les activités sportives scolaires et extrascolaires en intérieur sont suspendues. Pour les étudiants, un retour en cours progressif se fera à partir du 25 janvier 2021, par demi-groupe et uniquement pour les élèves de première année. Les prises de rendez-vous pour la vaccination débutent vendredi 15 janvier à partir de 8h, sur le site www.sante.fr sur Internet, ou par téléphone en appelant le numéro vert 0 800 009 110. Plus de sept cents centres seront opérationnels dès lundi 18 janvier 2021. Les personnes de plus de 75 ans, mais également certains malades considérés comme vulnérables, sont concernés. Pour lutter contre la propagation des différents variants, les contrôles aux frontières sont renforcés. Si vous arrivez d'un pays hors de l'union européenne, il vous faudra un test PCR négatif et vous engager à vous isoler pendant sept jours. Plus de contrôles seront également effectués pour les vols en provenance de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte. L'objectif est d'éviter d'importer les souches virulentes qui circulent au Brésil et en Afrique du Sud.