Covid-19 : les familles des victimes face au deuil

C’est dans cette petite maison du Sud que le frère de Johan Storm devrait bientôt emménager. Tous deux se réjouissaient de n’habiter plus qu’à quelques mètres l’un de l’autre. “C’était une joie de savoir qu’on allait pouvoir partager du temps ensemble et la vie de famille”, nous confie-t-il. Mais il y a un mois, Rudi Storm, 50 ans, est contaminé par le Covid. Il en décède quelques jours après. Cette “force de la nature”, selon sa famille, artisan dans le bâtiment, n’avait aucun problème de santé connu. “Il montait les échafaudages, il grimpait, il descendait. Moi-même, je n’ai plus cette force-là, mais lui l’avait encore”, se désole son frère. Ce décès a fait changer d’avis Johan sur l’épidémie. Lui, qui ne croyait pas à l’utilité du vaccin, vient de recevoir sa première injection. Les vaccins n’étaient pas encore mis au point quand Dominique Frémont, 70 ans, attrapait le Covid. C’était en octobre dernier. Il a passé 17 jours en soins intensifs. Par précaution sanitaire, la clinique a interdit les visites. “On n’y allait pas parce que c’est resté fermé. Il y est resté seul. Pendant trois semaines, il a été dans la solitude absolue et le fait de ne pas avoir pu lui dire des choses qu’on avait à lui dire surtout à la fin de sa vie, c’est un traumatisme profond”, témoigne Laurent Frémont, son fils. Pour Françoise Frémont, l’épouse de Dominique, le plus difficile a été aussi de ne pas assister au dernier jour de son mari. Laurent et sa mère parlent d’un deuil empêché, comme de nombreuses familles dont un proche a été emporté par le Covid.