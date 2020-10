Covid-19 : les Français sont-ils prêts pour un reconfinement ?

Lorsqu'on évoque un éventuel reconfinement un mélange de fatalisme et de bon sens anime les Français. Pour François, retraité de 92 ans, l'équation est simple. Et "ce n'est pas la peine de tellement se poser la question". Ainsi, il s'agit de sauver des vies. Mais à quel prix ? François, 65 ans et également retraité, estime que le péril économique nous guette. Il reconnaît qu'"il y a la catastrophe sanitaire à éviter", "mais il y a aussi la catastrophe économique qui peut avoir des conséquences dramatiques". Un éventuel reconfiment est une épreuve dont personne ne sait combien de temps elle va durer. Maloé, elle, appréhende son entrée dans la vie active. Pour cette étudiante de 20 ans, "On ne sait pas de quoi demain est fait". Beaucoup d'auto-entrepreneurs envisagent aussi anxieusement un second confinement. C'est le cas de Sandrine, 52 ans. Cette esthéticienne craint de ne pas pouvoir faire face financièrement. Pour elle, un nouveau confinement "serait vraiment très problématique". Par ailleurs, la critique du manque d'anticipation est récurrente, comme pour Nathalie, juriste de 45 ans, pour qui "la seule cause (du reconfinement) c'est le manque de lit en réanimation. On le savait depuis le mois de mars".