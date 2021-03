Covid-19 : les hôpitaux des Bouches-du-Rhône sous haute tension

Dans le service de réanimation de la Timone, les infirmières s'activent pour nettoyer un box qui vient de se libérer. Elles le savent : un nouveau arrivera dans quelques heures ou même dans quelques minutes. Chaque jour, depuis plusieurs semaines, le personnel marseillais jongle pour ne pas arriver à saturation et continuer d'accueillir les malades. "On arrive à libérer un lit par jour, deux de temps en temps, pour accueillir de nouveaux patients Covid et non Covid. Mais on sent la tension augmentée petit à petit et on aura du mal à faire face à un afflux important de patients", alerte le Dr Julien Carvelli. Le nombre de cas de Covid-19 augmente dans les Bouches-du-Rhône. C'est pourquoi l'Agence régionale de santé a demandé aux hôpitaux d'augmenter à nouveau le nombre de lits en réanimation. Mais ce service a déjà poussé les murs. Le Dr Jeremy Bourenne nous conduit dans une ancienne unité de surveillance continue qui a été transformée en unité de réanimation éphémère. "Il a fallu installer du matériel de réanimation", dit-il. Depuis un, près de 500 personnels soignants ont été recrutés dans les hôpitaux universitaires de Marseille. Mais cela ne suffit pas. Dans les prochains jours, des activités chirurgicales non-urgentes seront annulées pour réquisitionner 12 infirmières. Ces dernières sont "épuisées, fatiguées et se demandent quand elles sortiront de cette vague". Pour le moment, le virus va plus vite que le vaccin. Sans mesures restrictives, ces soignants ne voient pas comment la tension à l'hôpital pourrait s'apaiser à Marseille.