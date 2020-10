Covid-19 : les hôpitaux ont besoin de renfort

Pour l'ensemble du territoire, on compte ce mardi 5 900 lits de réanimation. Et 1 800 lits supplémentaires peuvent être ouverts avec les effectifs déjà existants dans les hôpitaux. Pour cela, il faudrait redéployer 6 800 médecins, infirmiers ou encore aide-soignants qui travaillent dans d'autres services, en déprogrammant leurs activités non-urgentes. C'est ce qui est fait à l'hôpital Médipôle Lyon-Villeurbanne. Pour augmenter encore plus le nombre de lits et renforcer les effectifs, il faut faire appel à la réserve sanitaire. Deux plateformes coexistent. L'une est gérée par l'agence Santé Publique France et l'autre par le ministère des Solidarités et de la Santé. On y retrouve des étudiants, des retraités, des professions libérales, mais aussi des pharmaciens, tous volontaires. En faisant appel à eux, on pourrait atteindre un total de 10 500 lits. Au sujet de l'appel à l'armée, comme la région Rhône-Alpes l'a demandé, nos huit hôpitaux militaires restent en alerte. Ce sont 14 700 professionnels en tout et la quasi-totalité peut être mobilisée sur la demande du gouvernement. D'ailleurs, une quarantaine de militaires ont été envoyés en Guadeloupe il y a quelques semaines. De plus, l'armée peut aussi créer des hôpitaux de campagne comme elle l'avait fait en mars dernier à Mulhouse.