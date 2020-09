Covid-19 : les hôpitaux recrutent en urgence à Marseille

Les hôpitaux sont sous tension à cause du rebond de l'épidémie de Covid-19 à Marseille. Le nombre de nouvelles contaminations au coronavirus continue d'augmenter chaque semaine dans la cité phocéenne. Les médecins n'envisagent pas une amélioration à court terme de la situation. Les hôpitaux cherchent ainsi à recruter du personnel qualifié pour faire face à l'afflux de malades. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.