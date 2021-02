Covid-19 : les masques artisanaux désormais interdits à l'école

Depuis ce matin, les règles ont changé. Fini les masques artisanaux. À la sortie des écoles, certains parents ont du mal à dissimuler une grimace. "On avait fait des masques maison qui restent donc du coup à la maison. On va les jeter, c'est embêtant", disent-ils. Désormais, seuls sont autorisés les masques en tissu homologués de catégorie 1 ou les masques chirurgicaux. Une décision qui alimente les discussions entre parents d'élèves. "Que ce soit artisanaux ou chirurgicaux qui sont mis, remis et démis, ça sert strictement à rien". Le premier problème, il est pour les enseignants qui doivent contrôler. "C'est très difficile, il n'y a pas de petits sigles pour savoir ce que c'est". Deuxième problème : un surcoût pour les familles. "Ça coûte dans les 10 euros les 50 masques, c'est un budget. Quand on a deux enfants, c'est un peu moins de goûter, un peu moins de bonbons", ironise cette mère.