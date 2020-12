Covid-19 : les nouvelles mesures du gouvernement

Depuis plusieurs jours, le gouvernement prépare de nouvelles restrictions sanitaires. Deux scénarios ont été évoqués avec les élus locaux. Première option, des reconfinements par territoire, en particulier si la situation continue de se dégrader. En attendant, certains élus plaident pour une seconde option plus souple, un couvre-feu élargi qui commencerait à 18 heures et non à 20 heures. Une piste qui a les faveurs du gouvernement. Ces nouvelles restrictions ne s'appliqueraient pas forcément sur tout le territoire. Le gouvernement regarde plus particulièrement la moitié est de la France, ces régions où le taux d'incidence est nettement supérieur à la moyenne nationale. Dans les départements concernés, on se prépare à ces nouvelles contraintes. Quant à l'application de ces nouvelles mesures, certains élus et scientifiques ont demandé au gouvernement une mise en place immédiate pour éviter une reprise incontrôlée de l'épidémie au moment du réveillon. L'entrée en vigueur pourrait en réalité prendre quelques jours de plus, le temps pour le gouvernement d'analyser les répercutions des fêtes sur les chiffres de contamination.