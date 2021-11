Covid-19 : les pistes envisagées par le gouvernement pour faire face à la cinquième vague

Face à une cinquième vague désormais qualifiée de fulgurante, le gouvernement réfléchit à une accélération du calendrier vaccinal. L'exécutif se demande s'il faut administrer une troisième dose du vaccin contre le Covid dès 40 ans. Ainsi, il faudra rouvrir des centres de vaccination pour cette troisième injection. Elle est déjà effective pour les plus de 65 ans et elle le sera début décembre pour les plus de 50 ans. Pour ce qui est des contrôles, le gouvernement va aussi les renforcer, notamment celui du pass sanitaire. Dans la restauration pourtant les contrôles ont augmenté de 102% ces deux dernières semaines. En outre, aucune fermeture de lieux, aucun retour à un système de jauge n'est envisagé pour l'instant. Quant à un confinement, il "serait disproportionné" et l'éventualité "n'est pas sur la table" selon une source gouvernementale. La question de savoir s'il faut des mesures plus strictes dans les entreprises se pose également. Elles ont pour le moment été rappelées au respect des gestes barrières et du port du masque. Et à ce stade, aucun durcissement des règlements en matière de télétravail n'est étudié. T F1 | Reportage I. Marie, M. Guénégan, F. Le Goïc.