Covid-19 : les premières vaccinations auront lieu dans un Ehpad de Seine-Saint-Denis

C'est l'un des deux établissements choisis pour lancer dimanche la campagne de vaccination contre la Covid-19, dans l'Hexagone. Avec le centre hospitalier de Dijon, la maison de retraite de l'hôpital René-Muret (AP-HP) de Sevran, en région parisienne, se prépare à vacciner quelques dizaines de pensionnaires. Un départ symbolique avant de débuter à grande échelle, la vaccination des personnes âgées mi-janvier. Mais encore faut-il que les résidents d'Ehpad donnent leur consentement. Ce qui est loin d'être évident. "Comme on dit que ce n'est pas obligatoire. Donc, je suis pour l'instant assez réticente. Servir de cobaye, c'est vraiment un peu gênant", souligne Renée Planchais, résidente - Maison de retraite "Résidence de l'Abbaye", Saint-Maur-des-Fosses (Val-de-Marne). Comme elle, plus de 600 000 pensionnaires doivent se prononcer. Un travail long et délicat pour les 7 000 directeurs d'Ehpad en France. "Recueillir le consentement des personnes âgées qui vivent en établissement, c'est tout à fait fondamental. Il y a des résidents qui sont tout à fait capables de répondre aux questions posées. Et puis, il y en a d'autres qui ont besoin d'être aidés", explique Pascal Champvert, président de l'Association des directeurs au service des personnes âgées (AD-PA). Pour les aider, chaque établissement recevra un guide du ministère de la Santé avec des indications pour recueillir ses autorisations. Mais certains Ehpad n'ont pas attendu cette feuille de route pour envoyer des directives aux familles des pensionnaires. Pour assister les personnes âgées et leurs familles, une consultation médicale aura lieu avant toute vaccination.