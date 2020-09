Covid-19 : les tests salivaires sont-ils fiables ?

La facilité du prélèvement est sans doute le premier atout des tests salivaires. Quelques gouttes suffisent, là où les tests nasopharyngés sont plus invasifs et requièrent l'intervention d'un personnel. Le test baptisé "EasyCov", développé par le CNRS et le CHU de Montpellier, détecte 73% des personnes infectées contre 95% pour les tests nasopharyngés. La Haute autorité de Santé a demandé des études complémentaires pour déterminer si la salive, environnement qui peut-être complexe, est suffisamment fiable. En cas d'avis favorable, les chercheurs montpelliérains espèrent une commercialisation au plus tard mi-octobre.