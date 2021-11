Covid-19 : les touristes de retour en Thaïlande, en Israël et bientôt aux États-Unis

Ils avaient déserté la Thaïlande depuis 18 mois. Les premiers touristes sont de retour à l'aéroport de Bangkok. Les frontières ont rouvert le matin de ce lundi 1er novembre 2021, mais les restrictions restent nombreuses. Tout voyageur doit prouver qu'il est bien vacciné, fournir un test négatif et passer 24 heures dans un hôtel avant de réaliser un nouveau test. À travers le monde, de plus en plus de pays allègent leurs mesures de restriction, notamment grâce à la progression de la vaccination. Israël accueille de nouveau les touristes depuis ce lundi matin. S'ils sont vaccinés depuis moins de six mois, ainsi que testés avant et après leur entrée sur le territoire. Le 8 novembre, ce sera au tour des États-Unis d'accueillir les touristes vaccinés. Ces réouvertures ont des effets positifs sur le secteur du tourisme et le transport aérien mondial. Enfin, certains pays commencent à s'ouvrir, mais très timidement. C'est le cas de l'Australie, uniquement pour ses ressortissants. Depuis ce lundi, les deux plus grandes villes, Sydney et Melbourne, ont décidé d'autoriser les Australiens entièrement vaccinés à voyager sans quarantaine. Malgré tout, avant un départ en vacances, hors de l'Union européenne, pensez à bien vérifier les mesures sanitaires en vigueur dans le pays où vous souhaitez vous rendre. Elles sont régulièrement actualisées sur le site du ministère des Affaires étrangères.