Covid-19 : les vaccinodromes, une bonne stratégie ?

Comme à Lille ou à Nantes, les vaccinodromes accueillent leurs premiers patients depuis ce matin. Aux portes du Stade de France, la file d'attente est longue. Une grande organisation de grande ampleur où 10 000 injections doivent être réalisée chaque semaine, et ce, six jours sur sept. Une cadence indispensable pour freiner l'épidémie en Seine-Saint-Denis. Le département connaît un taux d'incidence deux fois plus important qu'au niveau national. C'est désormais la stratégie du gouvernement. Des mégas-centres de vaccination comme celui au Stade de France sont réparti sur tout le territoire. Avec ces vaccinodromes, la lutte contre l'épidémie s'accélère. Le gouvernement vise 10 millions de personnes vaccinées à la mi-avril. Quatre mois auront été nécessaires pour atteindre cet objectif. À l'heure actuelle, près de deux millions d'injections par semaine sont réalisés par semaine. Pour arriver aux 20 millions d'injections souhaitées au 15 mai, il faudra maintenir ce rythme trois fois plus vite qu'au démarrage. Pour cela, 12 millions de doses doivent être livrées à la France ce mois-ci. Encore faut-il recevoir les flacons. La suite dans le reportage ci-dessus.