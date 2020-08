Covid-19 : les viticulteurs victimes de la crise

Lors de sa visite dans le Cher, le Premier ministre Jean Castex a annoncé une aide supplémentaire de 76 millions d'euros pour le secteur viticole. Une filière en grande difficulté à cause des conséquences du coronavirus. Dans l'Hexagone, on estime un manque à gagner de plus d'un milliard d'euros. Les professionnels du secteur payent aussi les sanctions américaines de 2019. Ils craignent désormais l'annulation des salons des vins à l'automne.