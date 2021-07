Covid-19 : l'Europe est-elle vraiment le premier producteur mondial de vaccins ?

La première personne vaccinée au monde contre le Covid est une Britannique. L'injection a eu lieu le 8 décembre 2020. Depuis, trois milliards de doses ont été administrées à travers la planète. Mais de ces vaccins, qui produit le plus aujourd'hui ? "L'essentiel de la production, elle se fait en Europe. On devient au mois de juin le premier producteur mondial de vaccins", a affirmé Clément Beaune, secrétaire d'État chargé des Affaires européennes. Nous avons vérifié, mais cela est faux. À ce jour, c'est toujours la Chine qui est en tête devant l'Europe et les États-Unis. En Europe, 55 sites sont mobilisés, de la fabrication des principes actifs jusqu'au conditionnement. Et ce sont nos voisins Allemands qui le taillent la part du lion. À elle seule, l'Allemagne comptent quatorze sites de production de matières premières mais aussi de la mise en flacon, contre seulement six sites en France. Selon Nathalie Coutinet, économiste de la santé à l'Université Sorbonne Paris Nord, une telle différence s'explique par le fait que "l'Allemagne a développé deux vaccins contre la Covid, Pfizer et CureVac, deux vaccins à ARN messager. Le pays a dépensé 1,5 milliard d'euros pour ces vaccins, alors que la France n'a dépensé que 18 millions d'euros". Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.