Covid-19 : l'inquiétude du Conseil scientifique sur l'épidémie

Sa voix est connue de tous depuis le début de l'épidémie de Covid-19. Et le plus souvent, elle est écoutée. Le professeur Jean-François Delfraissy, qui préside le Conseil scientifique, affirme que les autorités vont devoir prendre des mesures dans les huit jours à venir face à la progression de l'épidémie. Mais à quoi faut-il s'attendre concrètement ? Éléments de réponses avec nos journalistes.