Covid-19 : L'Inserm recherche des volontaires pour tester des vaccins

Un appel pour réunir 25 000 volontaires a été lancé ce jeudi par l'Insern. Les personnes devront être majeures et elles seront défrayées. De quoi tester à grande échelle d'ici quelques semaines trois vaccins prometteurs contre le coronavirus. Tout se passe sur le site internet Covireivac mise en ligne aujourd'hui.