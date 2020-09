Covid-19 : l’Institut Pasteur de Lille annonce la découverte d’un médicament prometteur

Tout a commencé en février 2020 dans les locaux de l’Institut Pasteur de Lille. Ce laboratoire ultra-sécurisé est équipé d’un robot unique en Europe. Il permet très rapidement de mettre en contact des cellules contaminées par le coronavirus et des milliers de molécules issues de près de 2 000 médicaments déjà existants sur le marché. Après quelques essais en mai dernier, les chercheurs s’aperçoivent alors qu’une molécule bloque l’évolution de la maladie. On parle alors d’un traitement qui permet d’atténuer la contamination, et non pas d’un vaccin. Cette découverte a été rendue possible à Lille grâce à une start-up. Depuis six ans, elle met au point une gigantesque collection de médicaments, bien plus importante que dans n’importe quel autre laboratoire dans le monde. La molécule qui permet de bloquer l’évolution du coronavirus est en effet très rare. Elle se trouve dans très peu de médicaments. Pour l’instant, les chercheurs de l’Institut Pasteur de Lille refusent de donner le nom de cette molécule. Et pour cause, ils ne veulent pas que le médicament soit pris inutilement et surtout sans essai clinique. L’avantage tout de même est que la molécule est connue par les scientifiques. On peut donc aller plus vite avant la mise sur le marché. Pour lancer les essais cliniques, l’Institut Pasteur de Lille a besoin de cinq millions d’euros. Au bout, il y a l’espoir d’un premier médicament d’ici le printemps 2021. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.