Covid-19 : malgré la crise, certaines entreprises tournent à plein régime

Dans l'usine Jourdain, spécialisée dans la fabrication de barrière agricole, les machines tournent à plein régime. Comme partout dans le pays, ses 200 salariés ont été confinés. Mais l'entreprise a profité de cette période pour développer son activité recherche et développement. Malgré une perte d'activité d'environ 20%, elle a peu recouru au chômage partiel et tous les emplois ont été sauvés. La force de cette société familiale, c'est sa solidité financière et son indépendance vis-à-vis de la matière première. Certaines entreprises ont même pu recruter. C'est le cas de l'agence Zebra.