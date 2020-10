Covid-19 : marchés de Noël, carnaval… les annulations en cascade pèsent sur l'économie et sur le moral

Au pied de la cathédrale de Strasbourg (Bas-Rhin), les chalets seront interdits sur le marché de Noël. Sa 451e édition sera réduite à la portion congrue puisque l'événement fêté depuis 450 ans n'est pas compatible avec la situation sanitaire actuelle. La maire de la ville Jeanne Barsehian a dû assumer sa décision face à des forains en colère. "Vous êtes en train de nous tuer...", a martelé l'une d'entre eux. En temps normal, le marché de Noël de Strasbourg génère 250 millions d'euros de retombées économiques grâce aux deux millions de touristes qui visitent la ville. Chaque fin d'année, le restaurant "Le Tire-Bouchon" faisait le plein. Frédéric Touron, son directeur, a notamment rappelé que "sur la semaine avec le tourisme, il est entre six et sept cents couverts par jour, le week-end ça peut monter à 1 000". "Mais avec la situation actuelle, on n'atteindra jamais ces objectifs", a-t-il poursuivi. C'est donc un coup de massue à Strasbourg mais également des douches froides un peu partout dans l'Hexagone. À Bordeaux et à Lille par exemple, les marchés de Noël viennent d'être annulés. Même cas à Lyon où il n'y aura pas de Fete de lumière cette année. Et à Dunkerque (Nord), le très célèbre carnaval n'aura pas lieu. Dans les rues de la ville, la tristesse est immense. L'impact économique est aussi sans précédent. Selon Patrice Vergriete, maire (DVG) de la ville, "Une étude avait estimé à 5,5 millions d'euros la perte d'un carnaval potentiel.