Covid-19 : New York lance la vaccination obligatoire en entreprise

Dans une file d'attente pour se faire tester au Covid, nos reporters ont rencontré des salariés du secteur privé. La vaccination obligatoire en entreprise, personne ne la conteste. Pour certains, ce n'est que du bon sens et c'est justifié. Mais qu'en pensent les quelque 200 000 chefs d'entreprise de la ville qui vont devoir faire appliquer cette mesure ? Dès la semaine prochaine, Saïd Zaïdi, patron de la boutique WTC Broadway gift, devra tenir un registre avec les dates de vaccination de ses employés. En cas de contrôle, un salarié présent et non vacciné pourra se faire licencier et l'employeur recevra une amende de 1 000 dollars. Selon ce patron, la mesure n'est pas si terrible. Elle est faite pour protéger la population. Il n'est pas inquiet, car ses trois salariés sont vaccinés. À New York, après la vaccination obligatoire pour les employés de mairie, les soignants, les enseignants, personne n'est surpris que cela arrive dans le secteur privé, où ils avaient même anticipé. En effet, à Wall Street, on a pris les devants. La vaccination est déjà obligatoire pour tous les salariés du secteur bancaire. À la bourse de New York, aucun salarié ne rentre dans le bâtiment sans fournir une preuve de vaccination. Même chose dans l'immeuble qui abrite plusieurs rédactions de journalistes. New York est l'une des villes américaines qui affichent l'un des taux les plus élevés de vaccination. En effet, 91% des New Yorkais ont déjà reçu au moins une dose de vaccin. C'est donc pour espérer s'approcher des 100% que le maire a pris cette mesure qui a tout de même ses détracteurs. Pour rappel, New York enregistre en ce moment 10 000 nouveaux cas par jour en moyenne. C'est deux fois plus qu'en mars 2020. Mais elle compte dans ces hôpitaux cinq fois moins de patients en soins intensifs qu'il y a un an et demi. T F1 | Reportage J. Corbillon, M. Derrien.