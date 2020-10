Covid-19 : nos hôpitaux sont-ils prêts pour affronter un nouveau pic épidémique ?

De nombreuses questions se posent sur la capacité de nos hôpitaux à affronter un retour de l'épidémie de coronavirus et une augmentation des patients en réanimation. En juillet dernier, le ministre de la Santé Olivier Véran avait annoncé qu'au moins douze mille lits de réanimation seraient disponibles cet automne. La promesse a-t-elle été ténue ? Y aura-t-il assez d'équipements pour protéger les soignants ? Les stocks de médicaments seront-ils suffisants ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/10/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.